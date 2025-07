Máquina de queimar calorias: precisamos comer mais no frio?

Frio pode ser seu aliado no emagrecimento

Se o corpo gasta mais energia no frio, por que não aproveitar esse empurrãozinho da biologia para perder uns quilos?

A ideia é manter a dieta equilibrada, com proteínas, carboidratos complexos, gorduras boas, fibras e líquidos, nas mesmas proporções de sempre. E claro, também manter a atividade física.

Se você quer aquecer o corpo e manter a saúde em dia, pense em pratos nutritivos e reconfortantes. Sopas, por exemplo, são grandes aliadas: esquentam, saciam e, se feitas com legumes, ainda ajudam a controlar a fome e a glicemia por conta das fibras. Uma dica: comece o jantar com uma sopa leve, isso ajuda a reduzir o apetite para o prato principal.

Outras ideias que funcionam bem no inverno, segundo a nutricionista Andressa Troles, incluem mingau de aveia com canela, chocolate quente com cacau 70% e leite desnatado, frutas assadas ou aquecidas com canela, vegetais refogados e até ingredientes termogênicos, como gengibre e pimenta.