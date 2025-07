Morte em evento do grupo Legendários: o que pode causar uma convulsão?

Rodrigo Nunes de Oliveira, 40, morreu no último sábado após sofrer uma convulsão durante um evento do grupo Legendários em Rondonópolis (MT). Segundo o hospital para onde ele foi transferido, Oliveira chegou a ser intubado, mas morreu horas depois. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas, e a Polícia Civil do Mato Grosso está investigando o caso.

Convulsão pode ser provocada por diferentes fatores

Durante uma convulsão, o corpo se contrai de forma involuntária. A condição é provocada por um aumento excessivo da atividade elétrica em determinadas áreas cerebrais. A contração pode acontecer em diferentes partes do corpo, como a mão, o braço, a perna, o rosto, metade do corpo ou o corpo inteiro. Geralmente, a convulsão dura poucos minutos e, aos poucos, o cérebro reinicia suas funções.

Em alguns casos, a pessoa pode perder a consciência. Neste cenário, é possível que a pessoa caia e apresente salivação —a musculatura da região do rosto fica tão contraída que o paciente não consegue engolir a própria saliva.