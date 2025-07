Imersão no gelo não é novidade, mas virou moda; veja mitos e verdades

E não pense que jovens saudáveis estão totalmente imunes. Embora o risco seja menor, ele existe. "O risco de arritmias graves e de parada cardíaca pode ocorrer em pacientes aparentemente saudáveis, mas com fatores predisponentes até então não diagnosticados", diz o cardiologista. Quem tem históricos de desmaios prévios ou histórico familiar de morte súbita deve ter atenção.

A recomendação de Kreling é que, para a maioria das pessoas saudáveis, a temperatura da água fique entre 15°C e 20°C, com tempo de exposição entre 1 e 3 minutos. Abaixo de 10°C, os riscos já citados aumentam bastante, mesmo em indivíduos jovens. Deve-se também evitar o mergulho facial, que aumenta o risco de desmaios.

Quem deve evitar

A lista de contraindicações é grande e inclui além de hipertensos não controlados e cardiopatas, pessoas com síndrome de Raynaud, neuropatias periféricas, DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), idosos, gestantes e pessoas com hipersensibilidade ao frio.

Entre os sinais de alerta para interromper a imersão imediatamente incluem: tontura ou vertigem, falta de ar ou respiração ofegante, dor no peito ou palpitações, dormência ou formigamento excessivos, tremores incontroláveis, lábios e unhas azulados, confusão mental, dificuldade para falar, rigidez muscular ou dificuldade para se locomover.

Feito com moderação e responsabilidade, o banho de imersão pode ser uma ferramenta interessante para quem busca recuperação muscular, melhora no humor e um pequeno desafio diário de superação. No entanto, vale ressaltar que buscar orientação médica é fundamental antes de mergulhar nessa moda.