Claudia Rodrigues: 'Pôquer me trouxe independência e autoestima lá em cima'

A VivaBem, Claudia conta como o pôquer ajudou a melhorar sua memória, autoestima e qualidade de vida, além de proporcionar momentos inesquecíveis de superação e diversão.

'Hoje me sinto muito mais confiante'

"Comecei a jogar pôquer em 2019, quando a Adriane Bonato, minha companheira de todas as horas, me ensinou as regras. Naquela noite, ganhei dela em todas as mãos que joguei e me diverti demais. Foi aí que percebi que não era só um jogo de sorte, mas que envolvia estratégia, raciocínio e muita concentração. A Dri me incentivou a entender mais, a acompanhar os torneios pela TV e, principalmente, a participar das competições.

O pôquer se tornou um grande aliado no meu dia a dia. Ajudou muito na minha saúde: melhorou meu foco, minha memória, atenção e concentração. Foi essencial para a minha cognição. Antes de começar a jogar, esses eram pontos frágeis, por causa da esclerose múltipla, mas o jogo virou (literalmente!). Hoje, me sinto muito mais confiante, com autoestima lá em cima, acreditando que é possível superar qualquer desafio.

O mais incrível é que, nas mesas, ninguém me trata como doente. Eles jogam duro comigo, e eu gosto disso! Ao mesmo tempo em que me respeitam e entendem minhas limitações. É maravilhoso sentir a liberdade e a autonomia que o pôquer me dá, porque na mesa sou eu e eu: ninguém decide por mim, tenho que jogar e decidir o que fazer.

Me dá uma sensação maravilhosa de independência.