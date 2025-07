3 coisas para não colocar na máquina de lavar e evitar prejuízos à saúde

Não é muito higiênico, ainda mais se você anda o dia inteiro com eles e em lugares muito sujos, com presença de fezes e lixo no chão. Além disso, a lavagem pode deformar ou danificar materiais delicados. O mais adequado é usar uma escovinha e sabão neutro no tanque ou quintal. Também não lave tênis no banho. Como explica Sylvia Lemos, infectologista e professora da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). "Há risco de infecções, alergias e intoxicações".

3. Frutas

Imagem: iStock

Por comodismo, durante a pandemia de covid-19, há quem aderiu à prática de higienizar um montão delas na máquina, mas não é nada positivo, pois oferece riscos à segurança alimentar. A temperatura da água, sendo quente, pode cozinhar as frutas e os legumes, e mesmo sem adição de sabão ou detergente, resíduos presentes podem permear os vegetais. Além disso, há riscos de danos à máquina por pedaços que se soltam e de retenção de detritos e sujeira.

Roupas: lave sempre e evite repetir

Quem acha que dá para repetir a mesma roupa muitas vezes, fique atento. A lavagem de peças usadas é necessária para evitar a proliferação de bactérias, fungos, ácaros, bem como a disseminação de pulgas, piolhos e vírus, ainda mais em dias quentes, quando se trabalha em hospital, ou transita por locais com aglomeração, como metrô, academia e escola.