Dilatador nasal, melatonina, boca vedada: sono perfeito vira neura perigosa

Outro elemento que alimenta a obsessão é a tecnologia. Relógios inteligentes, aplicativos e pulseiras de monitoramento do sono prometem entregar relatórios detalhados do descanso noturno. Mas, em vez de ajudar, esses dados muitas vezes podem induzir a interpretações equivocadas. "A maioria desses aparelhos estima o sono com base no movimento corporal e frequência cardíaca, não refletindo com exatidão as fases do sono", alerta Zuccolotto.

O mais preocupante é que, ao se fixar nos números, muitas pessoas deixam de ouvir o próprio corpo. "A sensação de acordar bem-disposto, com a 'bateria recarregada', é o melhor indicativo de um bom sono", ressalta Hora.

É importante atenção quando o monitoramento digital começa a gerar ansiedade Imagem: Getty Images

Os especialistas enfatizam que quando o monitoramento digital começa a gerar ansiedade, o ideal é reduzir a frequência das medições ou suspender temporariamente

Zuccolotto ainda alerta que, quando o sono começa a ocupar um papel central na vida da pessoa, é preciso atenção. "Se ela começa a evitar compromissos sociais para não sair da rotina do sono, se sente ansiedade na hora de dormir ou não tolera uma noite maldormida de vez em quando, isso pode indicar uma relação disfuncional com o sono", explica. O mais interessante, segundo ela, é que o corpo consiga lidar bem com uma noite ruim isolada —não sendo preciso fazer grandes ajustes para compensar.

Menos aplicativos, mais rotina

Na contramão das soluções mirabolantes, os especialistas são unânimes: o melhor caminho para uma boa noite de sono está em práticas simples e consistentes. É a chamada higiene do sono, um conjunto de atitudes que prepara o corpo e a mente para dormir —sem exageros ou produtos caros.