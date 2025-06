Ela foi ao hospital com dor na barriga e teve perna e braço amputados

Hoje, ela compartilha sua rotina nas redes sociais, suas conquistas e, principalmente, a maneira como encontrou força para inspirar outras pessoas que vivem com alguma deficiência.

'Achava que era apendicite'

"Eu tinha uma dor muito forte na barriga, absurdamente forte. Desmaiava de dor e achava que era apendicite ou algo assim", conta Catarina.

O quadro progrediu com diarreia intensa e vômitos, a ponto de ela não conseguir manter nem água no estômago. Mesmo tendo diarreia com sangue, Catarina recebeu, de início, o que ela considera um diagnóstico equivocado: infecção urinária.

"Os médicos disseram que era infecção urinária, me passaram remédio e viraram as costas. Eu vomitava tudo e, mesmo assim, me liberaram para voltar para casa."