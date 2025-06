Frases que machucam: o que narcisistas costumam dizer e como reagir

5. "Vou me policiar a partir de agora para te respeitar."

Embora soe como arrependimento, é um sinal preocupante. Se a pessoa precisa se policiar para respeitar, talvez o respeito genuíno não exista mais na relação.

Primeiros passos para recuperar a autonomia

Lidar com uma pessoa narcisista exige mais do que paciência. É preciso consciência e estratégias claras para romper o ciclo de manipulação. O primeiro passo, segundo especialistas, é identificar que frases como as citadas acima não são declarações de amor. Elas são tentativas de dominação emocional.

"Quem está em uma relação assim precisa buscar apoio emocional, profissional, e entender que o amor saudável não fere, não isola e não apaga o outro", reforça Elaine Di Sarno. Terapia com psicólogos especializados pode ajudar a reconstruir a autoestima e compreender que os abusos sofridos não são culpa da vítima — e que há sim vida fora dessa relação.

Adriane Branco lembra que o narcisista dificilmente reconhece suas falhas ou procura ajuda e, quando confrontado, pode reagir com mais manipulação ou desprezo. Por isso, confrontos diretos muitas vezes não funcionam. Em vez disso, o ideal é estabelecer limites claros, fortalecer laços com redes de apoio e, quando possível, afastar-se com segurança.