Está difícil dormir? 6 chás que desarmam o cérebro e convocam o sono

Você já deve ter percebido que depois de uma noite maldormida, tudo parece pior. O mau humor bate antes do café, a energia evapora e até a memória tropeça. Dormir mal impacta diretamente na saúde física e mental.

A boa notícia é que dormir melhor pode começar com algo tão simples quanto uma xícara de chá. Combinado a hábitos saudáveis e higiene do sono, o uso de algumas ervas pode ajudar a desligar a mente, acelerar o início do sono e ainda trazer outros bônus, como combater a ansiedade e aliviar desconfortos digestivos.

Mas atenção: nada de chás cafeinados (como o preto, verde e branco) depois das 14h. A cafeína é inimiga jurada do travesseiro. Além disso, se você sofre de insônia há mais de três meses, é importante buscar ajuda profissional para investigar e tratar o problema corretamente.