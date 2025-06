Cérebro jovem por mais tempo: 10 táticas para cuidar da memória

A dieta mediterrânea — rica em azeite, vegetais, peixes e grãos — é uma aliada poderosa da mente e um bom cardápio a ser seguido. O ômega 3 dos peixes, por exemplo, ajuda os neurônios a se comunicarem melhor. Flavonoides presentes em frutas vermelhas e cacau também protegem o cérebro. Um estudo de Harvard mostrou que mulheres que comiam frutas vermelhas com frequência adiaram o declínio cognitivo em até 2,5 anos na terceira idade.

6. Durma bem

Durante o sono, as memórias são "arquivadas" no hipocampo. Não é à toa que uma noite maldormida costuma refletir em dificuldade para se lembrar de coisas simples e deixa o raciocínio mais lento no dia seguinte. A apneia do sono, por exemplo, está ligada a um maior risco de demência.

7. Controle o estresse

Quando o estresse vira crônico, o cérebro sofre. O culpado é o cortisol, hormônio liberado em altas doses na corrente sanguínea durante momentos de tensão, o que prejudica a memória e a atenção.

Um estudo da Universidade de Basel, na Suíça, mostrou que pessoas sob estresse têm mais dificuldade para se lembrar de imagens vistas minutos antes. Quando estamos estressados temos dificuldade de nos concentrar e reter novas informações.