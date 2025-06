Preenchimento de olheira com hialurônico virou infecção: 'Fiquei deformada'

No entanto, como qualquer procedimento estético, o preenchimento com este ácido apresenta pontos que devem ser levados em consideração. "Os principais riscos incluem inchaço, hematomas, assimetrias, reações inflamatórias e, mais raramente, obstruções vasculares —que podem causar necrose de pele ou, em casos extremos, comprometimento visual", afirma Camilla Oliari, dermatologista e também membro da SBD.

Segundo Camilla, algumas regiões do rosto tendem a ser mais sensíveis. "A região da glabela [espaço entre as sobrancelhas] e o nariz são mais delicadas e possuem maior risco de complicações vasculares em relação às olheiras especificamente", diz.

Infecções após preenchimento com ácido hialurônico são muito raras, conforme Camilla. Quando o procedimento é realizado em ambiente adequado e com material também adequado, as chances são ainda menores. "Porém, como se trata de uma injeção, existe sempre um risco potencial [de infecção], por isso a assepsia [medidas e procedimentos adotados para prevenir a contaminação por microrganismos] rigorosa e o acompanhamento profissional são fundamentais", explica.

Quadros alérgicos também podem acontecer após o uso sintético da substância. "O organismo pode reagir a algum dos produtos que vêm junto ao ácido hialurônico, já que este preenchedor tem alguns estabilizantes que podem causar reações", diz Patrícia.

Segundo as especialistas, o preenchimento com a substância é contraindicado para alguns grupos. "Não aplicamos em pacientes que já tiveram algum tipo de reação à preenchedores, em gestantes e em pacientes com histórico de doenças autoimunes, já que existem relatos de pacientes com condições autoimunes que apresentaram uma piora na doença depois da aplicação do ácido hialurônico", explica Patrícia.

O número crescente nos casos de complicações acende um alerta para os especialistas. "O procedimento de preenchimento, na minha opinião, deve ser feito única e exclusivamente por médicos que tenham conhecimento e treinamento para realizá-lo e que saibam lidar com as adversidades e complicações que podem surgir", declara Patrícia. "Apesar de ser um procedimento estético, ele pode acarretar uma série de prejuízos graves ao paciente".