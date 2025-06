'Médico me diagnosticou com câncer e perguntou se eu tinha seguro de vida'

Câncer pode ser silencioso

O câncer de tireoide costuma ser silencioso e é mais comum em mulheres. Na maioria das vezes, é descoberto em exames de rotina solicitados por ginecologistas ou endocrinologistas, explica o oncologista Genival Barbosa, cirurgião oncológico do Centro de Referência em Tumores de Cabeça e Pescoço do A.C.Camargo Cancer Center.

A maioria dos diagnósticos ocorre quando o paciente vai ao médico por outro motivo e são encontradas alterações em ultrassonografias.

Genival Barbosa, oncologista

Quando o câncer de tireoide apresenta sintomas, como nódulos no pescoço ou alterações na voz, geralmente já está em estágio avançado. Por isso, muitos pacientes são surpreendidos com o diagnóstico.

Se a metástase atingir apenas os linfonodos do pescoço, há chance de cura com o tratamento adequado. Mas, se atingir outros órgãos, o câncer pode ser controlado, embora não curado. Com os tratamentos certos, conseguimos impedir a progressão da doença por longos períodos.

Genival Barbosa, oncologista

Queda de cabelo não é um sintoma direto do câncer de tireoide. "Mas estudos mostram que mulheres com alopecia têm um risco aumentado de desenvolver a doença, sugerindo que a alopecia pode ser um marcador de risco", diz Rosália do Prado Padovani, diretora da SBEM-SP (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo).