Lavinia Vlasak diz que ficou mais irritada na perimenopausa; é normal?

No entanto, a ginecologista pondera que a decisão de iniciar a reposição hormonal deve ser sempre individualizada e tomada em conjunto com um médico, após avaliação criteriosa dos riscos e benefícios para cada paciente.

Magier explicou que há algumas situações em que o tratamento pode trazer mais riscos do que benefícios, e, por isso, é contraindicado, como no caso das mulheres que já tiveram câncer de mama ou de ovário, ou têm histórico da doença na família.

A recomendação é procurar atendimento médico assim que os sintomas passarem a interferir na rotina e no bem-estar. Uma avaliação clínica e hormonal adequada pode orientar tratamentos que incluem desde mudanças no estilo de vida até, em alguns casos, terapias de reposição hormonal.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Lavinia Vlasak no topo da página.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.