O que está por trás do aumento do câncer de apêndice entre os mais jovens

Um novo estudo, publicado no Annals of Internal Medicine (jornal que veicula estudos e novidades de Medicina, podendo ser traduzido para ?Anais de Medicina Interna? no português), mostrou que o número de casos de câncer de apêndice aumentou drasticamente entre pessoas nascidas após a década de 1970. Na realidade, a incidência triplicou ou até quadruplicou nas gerações mais jovens, em comparação com aquelas nascidas na década de 1940.

Embora os números totais ainda sejam pequenos (o câncer de apêndice afeta apenas algumas pessoas por milhão a cada ano), o rápido aumento é impressionante. Ainda mais notável é que cerca de um em cada três casos agora ocorre em adultos com menos de 50 anos, uma proporção muito maior do que a observada em outros tipos de câncer gastrointestinal.

Então, o que está por trás desse aumento? Ninguém sabe ao certo, mas um dos primeiros suspeitos é a mudança drástica no estilo de vida e no meio ambiente nas últimas décadas. As taxas de obesidade dispararam desde a década de 1970, e o sobrepeso é um fator de risco conhecido para muitos tipos de câncer, incluindo os do sistema digestivo.

Ao mesmo tempo, as dietas mudaram para alimentos mais processados, bebidas açucaradas e carnes vermelhas ou processadas, todos os quais foram associados ao aumento do risco de câncer em outras partes do intestino.

A atividade física também diminuiu, com mais pessoas passando longas horas sentadas em mesas ou em frente a telas.

Outra possibilidade é que estejamos sendo expostos a novos fatores ambientais que as gerações anteriores não enfrentaram. A industrialização da produção de alimentos, o uso generalizado de plásticos e produtos químicos e as mudanças na qualidade da água podem ter um papel nisso. No entanto, as evidências ainda estão em estágio inicial.