Até que ponto é normal ficar com as costas curvadas ao envelhecer?

Uma leve acentuação da cifose torácica pode ser considerada parte do processo natural de envelhecimento, especialmente em pessoas sedentárias, que passam muito tempo com posturas inadequadas ou que sofreram pequenas perdas de massa muscular ao longo do tempo. Nesses casos, a alteração na postura é chamada de cifose postural, costuma ser leve e não causa dor ou limitações significativas. Em geral, essa curvatura nas costas é revertida com exercícios, alongamentos e postura adequada.

Contudo, quando a curvatura se torna muito acentuada, prejudica visivelmente a postura, e pode causar dores, dificuldade para se mover ou até comprometimento respiratório. Esse quadro é conhecido como hipercifose e tem relação com a perda da estrutura do disco e alteração das vértebras por perda da massa óssea com uma cifose progressiva.

"Cifose e lordose são curvas normais para equilibrarmos nosso corpo como uma mola na posição ereta. A hipercifose é quando essa curva é muito grande [acima de 50 graus] medida no perfil. A escoliose é um desvio da coluna no plano frontal, definida com uma angulação maior que 10 graus. As pessoas desenvolvem escoliose e hipercifose por uma mistura de predisposição genética e de alterações da estrutura muscular e ligamentar", explica o ortopedista.

Essa condição é mais comum em idosos e pode ter diferentes causas, sendo a mais frequente a fratura por compressão vertebral, geralmente associada à osteoporose - doença que enfraquece os ossos e os torna mais suscetíveis a quebras. Nesses casos, não se trata apenas de má postura. "Com a osteoporose, as vértebras vão enfraquecendo e perdendo altura, aumentando a cifose", pontua Miller.

Além da osteoporose, outras causas podem ser doenças degenerativas da coluna, como a espondilose, condições musculares que comprometem a força e o tônus, ou ainda fatores genéticos. Em alguns casos, a hipercifose também pode ser consequência de um histórico de má postura desde a juventude, que se agrava com a idade.

"Naturalmente, vamos aumentando a cifose devido a perda de massa muscular, envelhecimento do disco e perda da altura das vértebras por osteoporose. Nos casos de doenças, essas alterações são muito mais graves, com angulações muito grandes que causam dor", observa o cirurgião.