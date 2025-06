Leite, chucrute e kefir: por que você deveria comer alimentos fermentados

E um aviso: crianças, gestantes, idosos, assim como quem apresenta algum tipo de imunodeficiência, precisam consultar um médico ou nutricionista antes de consumi-lo.

Kombucha

Essa bebida milenar, levemente gaseificada, coleciona estudos mostrando seus benefícios no equilíbrio da microbiota intestinal. Mas para ser considerada legítima tem que ser preparada com a erva Camellia sinensis, que é a mesma do chá-verde e do preto.

A fermentação é obra de uma cultura de micro-organismos chamada de Scoby, do inglês symbiotic culture of bacteria and yeast. Em algumas preparações são adicionadas frutas, que incrementam com vitaminas e outras substâncias de ação antioxidante.

"E assim como o kefir, o consumo deve ser feito aos poucos para evitar gases e outros desconfortos", orienta Modenezi. Também é importante conhecer a procedência, já que o kombucha caseiro, feito sem um rígido controle higiênico-sanitário, pode acabar contaminado e desencadear intoxicação.

A recomendação é buscar opções confiáveis, que apresentem data de validade e sigam normas de fabricação, para evitar desarranjos. "E, como alguns apresentam um leve teor alcoólico, não é indicado para gestantes e crianças", alerta a especialista do Einstein.