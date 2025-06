On SP City Marathon: assinante UOL tem desconto na maior maratona da cidade

Maior maratona de São Paulo, a On SP City Marathon 2025 será realizada no dia 27 de julho e, além dos tradicionais 42,195 km, tem o percurso de 21,097 km (meia maratona).

Todos os assinantes do UOL contam com os benefícios do Clube de Corridas UOL e têm 15% de desconto na inscrição da corrida, organizada pela Iguana Sports. O cupom promocional pode ser aplicado em ambas as categorias, 21 ou 42 quilômetros.

Imagem: Thiago Diz / Iguana Sports

Com largada em frente ao Estádio do Pacaembu e chegada no Jockey Club, o percurso da prova atravessa 18 bairros da capital paulista e passa por diversos pontos importantes da cidade.