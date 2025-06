Novo remédio para obesidade pode reduzir peso em até 20%, mostra estudo

Uma nova medicação para obesidade pode reduzir em 20% o peso corporal, de acordo com um estudo feito com a população chinesa. O resultado foi publicado no periódico The Lancet Diabetes & Endocrinology. A substância ainda não está disponível para uso —após o estudo, é preciso submetê-la à aprovação em órgãos reguladores.

Redução de até 20% do peso

O estudo foi feito com a substância ecnoglutida. Ela é da mesma classe da semaglutida, do Ozempic, e da tizerpatida, do Mounjaro.

O resultado faz parte do ensaio clínico "Slimmer", da farmacêutica chinesa Hangzhou Sciwind Biosciences. O estudo foi apresentado durante o congresso anual da ADA (American Diabetes Association), em Chicago, nos Estados Unidos.