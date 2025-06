Picada de carrapato fez ela perder movimento das pernas; o que é babesiose

Sintomas vão de leves a graves e podem lembrar os da malária. Em pessoas saudáveis, principalmente com menos de 40 anos, a infecção pode persistir por meses ou anos sem apresentar sintomas. Quando aparecem, começam de uma a duas semanas após a picada do carrapato e incluem mal-estar, fadiga, calafrios, febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações. A doença pode ser fatal, especialmente em idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

O diagnóstico é feito por exame de sangue. A análise busca identificar o protozoário Babesia na amostra, em pessoas que têm os sintomas e moram ou viajaram para uma área onde a infecção é comum. Testes sorológicos e moleculares também podem ser usados.

Tratamento varia conforme nível de gravidade. Em pessoas saudáveis, os sintomas geralmente se resolvem após uma semana e nenhum tratamento é preciso para casos leves. Quando necessário, pode-se usar uma combinação de antiparasitário e antibiótico por sete a dez dias.

A prevenção da babesiose é evitar picadas de carrapato. Para se proteger, principalmente em áreas florestais, as pessoas devem usar calças compridas, colocando a barra dentro das meias ou botas, blusas de manga comprida, evitar se sentar no chão ou em muros de pedra, usar roupas claras para ficar mais fácil de ver os carrapatos e usar repelente na pele e nas roupas.

Maria Palen teve complicações em outubro do ano passado. Ela contou nas redes sociais que, certo dia, começou a sentir dor no cóccix e febre. Dias depois, os sintomas pioraram e ela mal conseguia ficar de pé. Levada ao hospital, sentiu as pernas ficarem dormentes e descobriu uma infecção na medula espinhal. Ela foi diagnosticada com mielite transversa, inflamação na medula espinhal.

Paralisia causada por picadas de carrapato pode acontecer. Algumas espécies de carrapato, como da família Ixodidae, liberam uma toxina na saliva que podem levar a este quadro.