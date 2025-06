Tem enxaqueca? Confira 8 gatilhos que pioram as crises e como prevenir

Imagem: iStock

8. Hormônios femininos

A variação hormonal ao longo do ciclo menstrual é um dos motivos pelos quais a dor de cabeça é mais comum entre as mulheres — pode atingir até 20% delas, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia.

O que fazer: observe se as dores aumentam em determinados períodos do ciclo e converse com um ginecologista sobre possíveis ajustes no anticoncepcional.

*Com informações de reportagem publicada em 05/11/2021