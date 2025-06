Sem ar, dor nas costelas, tosse: 'Parecia que me estrangulavam, era câncer'

Câncer de pulmão pode ser sem sintomas no começo

O câncer de pulmão se origina a partir da multiplicação desordenada de células do revestimento dos brônquios e alvéolos, estruturas do pulmão. Esse crescimento leva à formação de tumores que podem provocar queixas respiratórias como tosse, falta de ar, sangramento respiratório, perda de peso, fraqueza e redução do apetite.

Há vários fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão, sendo o fumo o principal. "E não se engane, cigarros, charutos, cachimbos, narguile, rapé, snuss e vapes são todos a mesma coisa. Muda apenas a embalagem. Além do tabaco e de seus derivados, a exposição a poluição e o trabalho com amianto, sílica, cromo e outras substâncias (chamadas de carcinogênicas) também aumentam o risco de desenvolver a doença", afirma Gustavo Faibischew Pradom, coordenador regional de pneumologia da Rede D'Or (São Paulo - Leste).

Ainda segundo o médico, os sintomas e sinais podem variar, mas geralmente são relacionados à região onde as lesões se desenvolvem. Por exemplo, se na parede do tórax, pode causar dor local. Se dentro de um brônquio, pode causar sangramento respiratório e pneumonias obstrutivas.

Em casos menos comuns, podem ocorrer ainda sinais e sintomas não relacionados à presença das lesões, mas à produção de algumas substâncias (como hormônios) pelos tumores. São as chamadas síndromes paraneoplásicas que podem se manifestar com sintomas neurológicos, circulatórios, fraqueza muscular e alterações no formato dos dedos e das unhas (unhas em "vidro de relógio" e "dedos em baqueta"). Vale ressaltar que no início, o câncer de pulmão pode ser assintomático.

De acordo com o pneumologista, em fase avançada do câncer de pulmão podem ocorrer as metástases, que são as invasões de outros órgãos por células do tumor que se espalham através da corrente sanguínea e vasos linfáticos.