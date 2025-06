Ombro congelado, zumbido: sintomas da menopausa que nem todo mundo conhece

"Logo depois que a Estela [filha de 13 anos] nasceu, eu já senti isso, comecei a ter muita insônia, calores enormes, pegava o ar condicionado no meio da noite e jogava, achando que não estava funcionando. Mas eu pensava 'não estou tendo fogacho, porque não estou molhando lençol de tanto suar'", contou a atriz.

Além dos sintomas físicos mais conhecidos, a menopausa também afeta o sistema nervoso central. De acordo com Magier, a queda do estrogênio no cérebro gera um processo de neuroinflamação, comprometendo o funcionamento das conexões entre os neurônios, as chamadas sinapses.

"Todos esses sintomas como insônia, irritabilidade, 'brain fog' [névoa mental], confusão, tontura, zumbido e ombro congelado estão relacionados à essa neuroinflamação", afirmou a ginecologista.

No caso do ombro congelado, embora não haja uma relação direta entre o sintoma e a menopausa, especialistas acreditam que as alterações hormonais durante esse período podem aumentar o risco. O fenômeno recebe esse nome porque deixa o ombro rígido, dolorido e difícil de mover, afetando frequentemente mulheres entre 40 e 60 anos.

A recomendação dos especialistas é procurar atendimento médico assim que os sintomas passarem a interferir na rotina e no bem-estar. Uma avaliação clínica e hormonal adequada pode orientar tratamentos que incluem desde mudanças no estilo de vida até, em alguns casos, terapias de reposição hormonal.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Lavinia Vlasak no topo da página.