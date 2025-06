Novo medicamento em estudo reduz até 16,2% do peso com injeção mensal

Um novo medicamento para tratamento da obesidade, ainda em fase de estudo, demonstrou resultados positivos na redução de peso. O MariTide, da farmacêutica norte-americana Amgen, é administrado apenas uma vez ao mês e reduziu de 12,3% a 16,2% o peso corporal dos pacientes ao longo de um ano.

Dose mensal

MariTide (nome comercial para cafraglutida de Maridebart) deve ser administrado uma vez ao mês. Com Ozempic (semaglutida), por exemplo, a aplicação é semanal, assim como o Mounjaro (tirzepatida). Injeções mensais podem facilitar a adesão dos pacientes à rotina estabelecida, reforçam os autores do estudo.

Resultados de fase 2 do estudo foram publicados nesta semana no The New England Journal of Medicine, prestigiada revista científica. No total, foram 592 participantes. No grupo com obesidade (465 pessoas), medicamento mostrou uma redução de de 12,3% a 16,2% do peso corporal em um ano. Aqueles que tomaram placebo perderam 2,5%. No grupo com obesidade e diabetes tipo 2, os participantes tiveram uma perda média de 8,4% a 12,3% do peso corporal —no grupo placebo, redução foi de 1,7%.