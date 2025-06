'Ler mente pelo nariz': estudo diz que respiração dá pistas sobre sua saúde

Ao analisarem os dados, os estudiosos encontraram 24 parâmetros de interesse do fluxo respiratório, incluindo a duração da inspiração e da expiração, além de assimetria do fluxo de ar que passava por cada uma das narinas. Eles também compararam os resultados obtidos durante o dia com aqueles colhidos durante o sono. Todas as informações foram compartilhadas com um mecanismo de inteligência artificial, para "treiná-lo".

Quando 42 participantes voltaram para novas medições nas semanas, meses e até dois anos seguintes ao monitoramento inicial, a IA foi capaz de identificá-los por causa da maneira como respiravam. Dados dos períodos em que os pacientes estavam acordados renderam resultados mais precisos.

Ao expandirem os parâmetros analisados de 24 para 100, os pesquisadores obtiveram identificações de seus pacientes pela respiração com 96,8% de precisão. "De uma certa forma, estamos lendo a mente [das pessoas] pelo nariz. Esta poderia ser uma ferramenta muito poderosa de diagnósticos", comemorou à revista Nature o coautor do estudo, Noam Sobel, neurobiólogo do Weizmann Institute.

Os cientistas também coletaram informações sobre os IMCs de cada participante, além de questionários que avaliavam níveis de ansiedade ou depressão. Eles descobriram que quem tem índices corporais maiores respira diferente daqueles que possuem índices menores.

Pacientes com níveis maiores de depressão e ansiedade, além de pessoas com autismo, também têm padrões distintos de inspiração e expiração. A equipe israelense agora trabalha para identificar quais padrões respiratórios estão relacionados com baixos níveis de estresse e ansiedade —e se uma mudança poderia interferir no estado emocional dos pacientes.

Quem sofre com ansiedade já é orientado por psiquiatras e psicólogos a praticar exercícios respiratórios que poderiam melhorar os sintomas. No entanto, caso os israelenses consigam determinar de forma precisa o que constitui um padrão respiratório saudável, será possível não só diagnosticar doenças, mas eles poderão se dedicar a ensinar as pessoas como respirar para aliviar questões de saúde física e mental.