Aumenta energia e ganho de massa muscular: benefícios da batata-doce branca

A batata-doce branca é uma variedade menos conhecida do que a alaranjada ou a roxa, mas também oferece diversos benefícios à saúde. É fonte de carboidratos complexos, fibras, vitamina C, potássio e cálcio, e contém pequenas quantidades de vitaminas do complexo B.

Embora tenha menos betacaroteno (pró-vitamina A) em comparação à batata-doce alaranjada, destaca-se pelo sabor mais neutro e adocicado e pela textura mais fibrosa e seca, o que a torna versátil na culinária.

A seguir, veja os principais benefícios da batata-doce branca para a saúde.