Hidroginástica deixa de ser 'exercício de idoso' e ganha versão intensa

Rebatizada como "hidroginástica 2.0" ou "aquafitness", essa versão mais intensa e dinâmica da prática tradicional vem atraindo um público além da terceira idade. Para Renato Lopes Pelaquim, doutor em ciências da saúde interdisciplinar, o crescimento do interesse por treinos de alta intensidade, como o HIIT, tem influenciado diretamente a forma como as academias estruturam suas aulas coletivas, e a hidroginástica não ficou de fora desse movimento. "As academias perceberam que oferecer treinos mais desafiadores também na água ajuda a atrair e manter os alunos motivados."

Dono de uma plataforma online de hidroginástica, Arthur Dolabela afirma que, embora seu público ainda seja majoritariamente formado por pessoas idosas, há um crescimento no interesse de alunos mais jovens, com perfis variados e demandas específicas.

"A ideia da plataforma é justamente para atender pessoas que têm piscina em casa e querem transformar esse espaço de lazer em um ambiente de treino. Os treinos são pensados para atender a diferentes realidades. A gente combina instruções verbais com vídeos demonstrativos, que mostram os movimentos tanto fora quanto dentro d'água", explica Dolabela.

"Hoje, a hidroginástica tem múltiplas abordagens. Pode ser usada para reabilitação, relaxamento, saúde mental ou alta performance", afirma Pollianny Ramos Lopes, professora com mais de 15 anos de experiência na área e coordenadora de Natação e Práticas Aquáticas na Faculdade IDE. Para ela, a beleza da atividade está justamente na flexibilidade: "Você pode ter uma aula suave ou intensa, tudo depende do planejamento do professor e da turma".

Benefícios da hidroginástica

O que torna a hidroginástica tão eficaz e completa é a água. "Ela exige mais força em cada movimento, mas protege as articulações. Por isso é indicada tanto para quem precisa de segurança na execução quanto para quem quer desempenho", diz Andrea Benevides, mestre em saúde pública pela UECE (Universidade Estadual do Ceará).