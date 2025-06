14 trabalhos que mais causam infelicidade, segundo Harvard

Embora boa parte das ocupações sejam dependentes do tempo (professores que dão aulas ou médicos que fazem plantões), muitas outras podem ser mais flexíveis. Assim, trabalhadores poderiam ajustar escalas de acordo com sua rotina (e não o contrário), o que traria benefícios para sua saúde e produtividade, com uma força de trabalho mais satisfeita e engajada, continua o psiquiatra.

Pais e mães, por exemplo, poderiam adequar seu horário de acordo com as demandas criadas pela educação dos filhos, o que poderia reduzir o eterno conflito entre carreira e cuidados parentais. Além disso, muita gente trabalha melhor logo cedo, enquanto outros preferem à tarde e à noite. Adequar trabalho ao ritmo biológico pode melhorar a dedicação e a criatividade.

Jornadas de quatro dias na semana (ao invés de cinco), 30 horas (ao invés de 40), períodos de maior dedicação intercalados com períodos mais tranquilos, entre outras possibilidades, são alguns dos caminhos já adotados por algumas empresas e governos.

Em uma entrevista publicada no jornal "El País", o psicólogo e antropólogo britânico James Davies, professor da Universidade de Roehampton, defende que uma redução na jornada de trabalho teria o potencial de melhorar a saúde mental da população. Para ele, a sociedade moderna medicou nossas emoções e busca apenas aliviar sintomas, ao invés de investir em mudanças sociais que poderiam prevenir sofrimentos e transtornos mentais, como empregos e salários melhores e mais tempo livre.

A obsessão do sistema em criar pessoas mais produtivas e consumidoras, em detrimento da felicidade e do bem-estar, tema muito bem explorado pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han em seu livro "Sociedade do Cansaço", pode estar na raiz do crescente número de pessoas com problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e burnout.

Se você acha que anda muito esgotado ou não tem se sentido muito bem nos últimos meses, que tal pensar como anda sua jornada e as relações com seu trabalho? Sua saúde e família agradecem!