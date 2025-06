Ainda fala em gordura trans? Entenda por que ela não é usada desde 2023

Durante anos, a gordura trans fez parte da rotina alimentar de milhões de brasileiros. Presente em biscoitos, sorvetes, margarinas, salgadinhos e bolos industrializados, ela foi criada artificialmente e era usada pela indústria por conferir sabor, textura, durabilidade e resistência ao calor.

O que a ciência mostrou ao longo do tempo, no entanto, foi que o custo à saúde da população era alto demais. Comprovadamente ligada a doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e processos inflamatórios, a gordura trans se tornou alvo de ações regulatórias em vários países.

O nutricionista Alan Tiago Scaglione, da Estima Nutrição, explica que um passo importante do processo regulatório começou quando a OMS (Organização Mundial da Saúde) passou a recomendar que poderia haver até, no máximo, 2% de gordura trans nos alimentos industrializados, em 2017. "Antes disso não tinha nenhum controle do uso da gordura trans nos alimentos", esclarece.