Quando usar exame de sangue que pode ajudar a detectar sinais de Alzheimer?

Biomarcadores são substâncias detectadas no organismo que ajudam a identificar uma doença. No caso do Alzheimer, eles mostram a presença de proteínas que se acumulam no cérebro muito antes dos primeiros sinais clínicos da doença, como a clássica perda de memória. Esses exames podem ser feitos por imagem, por análise do líquido da espinha ou, mais recentemente, por um simples teste de sangue.

Detectar o Alzheimer antes mesmo dos primeiros sintomas parece um avanço promissor, mas especialistas alertam: os chamados biomarcadores ainda devem ser usados com critério.

"O que os biomarcadores fazem é mostrar a presença de duas proteínas associadas ao Alzheimer: a amiloide e a tau. Elas se acumulam no cérebro e causam a degeneração das células nervosas", explicou Tharick Pascoal, neurologista e professor na Universidade de Pittsburgh (EUA), e pesquisa biomarcadores da doença de Alzheimer usando PET e análises fluídicas, em conversa com jornalistas no Congresso Brain, que aconteceu em Fortaleza de 18 a 21 de junho.