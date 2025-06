Dá para saber quando começa a velhice? Por que uns envelhecem antes?

Não são rugas ou o aparecimento de cabelos brancos que vão definir o início do envelhecimento. Segundo pesquisadores da área, não há uma linha no tempo que se possa traçar com exatidão que separe a meia-idade da velhice. Essa fronteira é móvel, subjetiva e profundamente individual.

O que se tem hoje é a compreensão de que a idade cronológica, aquela registrada na certidão de nascimento, é uma medida limitada e pouco diz sobre a vitalidade real de uma pessoa. Já a idade biológica, que considera o estado dos tecidos, das células e da capacidade funcional do organismo, oferece um retrato muito mais fiel da saúde e da vitalidade.

Estudos recentes, como um publicado em agosto de 2024 na revista Psychology and Aging, revelam que adultos de meia-idade e idosos se sentem hoje mais jovens do que os de gerações anteriores. Esse fenômeno é reflexo não apenas do aumento da longevidade, mas também de uma cultura que, de maneira especial no Ocidente, reluta em aceitar o envelhecimento como parte natural da vida. Conforme explica Markus Wettstein, pesquisador da Universidade Humboldt (Alemanha), o atraso subjetivo na percepção da velhice é uma forma de resistência à carga simbólica negativa associada à palavra "velho".