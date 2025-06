Influencer mostra preenchimento vazando dos lábios; há limite do produto?

Não é esperado que vazamento ocorra após preenchimento dos lábios. De acordo com as especialistas, não é comum que o preenchimento realizado com ácido hialurônico vaze da maneira mostrada pela inglesa.

No caso dela, como a quantidade estava muito exagerada, provavelmente fez uma lesão na pele. Ela pode ter colocado tanto produto que pode ter prejudicado a vascularização e a nutrição do lábio. Com isso, um orifício nele pode ter drenado o produto espontaneamente. Alice Jaruche, dermatologista

Outra hipótese levantada pela médica é que a própria influencer tenha forçado um furo. Jaruche diz que o furo inclusive é um método feito pelos especialistas para retirar o produto, quando necessário. "Nesses casos, tem que tomar muito cuidado para não infeccionar, porque se tem um canal de comunicação aberto com a mucosa, o preenchimento pode se contaminar e trazer uma infecção local."

Riscos e cuidados com preenchimento

Preenchimento labial exige cuidados, pois complicações podem acontecer. Souza explica que elas são classificadas entre precoces e tardias. A primeira pode aparecer até os 14 primeiros dias, como hematomas no local ou até problemas mais graves, como isquemia na região — que é quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo para os lábios. "Já as complicações tardias, acima de 14 dias, o mais comum é a formação de nódulos. Não conseguimos ver a olho nu, então percebemos apenas quando a gente apalpa a pele ou faz um ultrassom", diz.

No entanto, Souza reforça que situação não é esperada. "Isso não pode ocorrer. Por isso, sempre ressalto a importância de procurar um profissional treinado e qualificado para realizar o procedimento de maneira segura", diz a médica.