Após 17 anos, transplante devolve mãos a amputado: 'Sentir é espetacular'

O caso de Luka foi o primeiro transplante bilateral de mãos e antebraços dos EUA desde 2021. Cirurgias do tipo, um alotransplante composto vascularizado, são realizadas por poucos programas e se tornaram mais raras após a pandemia. Este foi o quinto procedimento do time de Levin e Chang e o primeiro em um suíço.

Por que Luka precisou do transplante

Luka Krizanac logo no início da recuperação cirúrgica: transplantes foram considerados sucessos Imagem: Divulgação/Universidade da Pensilvânia

O paciente perdeu as duas mãos e partes das duas pernas em 2008, aos 12 anos, após infecção que não foi tratada adequadamente. O quadro levou à sepse e falência múltipla de órgãos que quase tirou sua vdai. As amputações foram necessárias como um último esforço de salvá-lo, relatou sua família à equipe hospitalar.

Nos anos seguintes, ele recebeu próteses para os membros inferiores, que o auxiliavam a andar. Mas a falta de mãos era mais sentida, porque as próteses que usava fora de casa não davam a ele a destreza de antes. Com esforço, Luka aprendeu a comer sozinho, continuou estudando, fez faculdade, mestrado em ciência política e administração de empresas e seguiu carreira em um banco, ainda que não conseguisse colocar uma jaqueta ou comprar um café sem correr o risco de derramá-lo.