Noivo de Juliette contrai hepatite A: quais os sintomas e como evitar

O saneamento básico tem um papel importante na doença, já que a transmissão acontece, principalmente, pelas fezes contaminadas com o vírus. "As mãos mal lavadas e os alimentos mal higienizados, por exemplo, acabam transmitindo a hepatite A", diz a especialista. A doença é muito comum no verão, quando surtos da doença são mais frequentes no Brasil. A prática do sexo anal também pode aumentar o risco de contaminação, segundo Lilian.

Apesar de ser comum na infância, a hepatite A pode acontecer em qualquer idade. "Diferente dos tipos B e C, a hepatite A não provoca a inflamação crônica do fígado", indica Lilian.

Conforme a especialista, a hepatite A tem cura na maioria dos casos. A doença é autolimitada, ou seja, tende a melhorar e desaparecer sozinha. "Não existe tratamento específico, apenas repouso, alimentação adequada e hidratação", diz. Não há indicação do uso de medicamentos, para não piorar o quadro de inflamação do fígado.

No entanto, alguns grupos têm chances de desenvolver a forma mais grave da doença. Adultos, idosos e imunossuprimidos podem apresentar a chamada hepatite fulminante. Nestes casos, é ainda mais importante ter acompanhamento adequado por um profissional da área.

Todas as hepatites agudas podem evoluir para a hepatite aguda grave, em que há o comprometimento da coagulação do paciente. O fígado é destruído rapidamente pelo vírus, o paciente tem um edema cerebral, alterações neurológicas, e precisa de um transplante de fígado Lilian Curvelo, hepatologista do Hospital Israelita Albert Einstein

Principais sintomas são pele e olhos amarelados

A icterícia é o sinal clássico da hepatite, visto na maioria dos casos. O excesso de bilirrubina no sangue pode fazer com que a coloração amarela das mucosas e da pele permaneça por até três meses. Outros sinais podem ser: mal-estar, dor abdominal, náuseas, vômitos, febre e fadiga.