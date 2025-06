Gwada negativo: grupo sanguíneo inédito é identificado em francesa

Em 2011, uma mulher francesa nascida em Guadalupe, no Caribe, preparava-se para uma cirurgia de rotina em Paris (França) quando exames detectaram algo fora do comum: um anticorpo desconhecido circulava em seu sangue. Os especialistas não conseguiram decifrar o enigma naquele momento — as tecnologias de análise genética ainda não davam conta de algo tão específico.

Esse caso permaneceu sob observação até 2019, quando o avanço do sequenciamento genético de alta velocidade permitiu que o EFS (Instituto Francês de Sangue) desvendasse o mistério. A paciente tinha uma mutação genética inédita, que deu origem a um novo grupo sanguíneo, batizado de "Gwada negativo". O nome faz referência às raízes da mulher na ilha de Guadalupe e, segundo os cientistas, também foi escolhido por ser de fácil pronúncia e aceitação em diferentes idiomas.

A descoberta foi oficialmente reconhecida em junho de 2025, durante um congresso da ISBT (Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue), em Milão, na Itália. Hoje, com mais de 60 anos, a mulher é a única pessoa no mundo identificada com esse tipo sanguíneo, sendo compatível apenas consigo mesma.