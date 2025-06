Comer mal inflama? Como alimentação pode estar por trás de doenças crônicas

A inflamação é um mecanismo de defesa do corpo contra ameaças como infecções ou lesões. O problema surge quando esse processo se torna crônico e silencioso, o que, ao longo do tempo, pode abrir caminho para doenças como obesidade, diabetes e problemas no coração.

A alimentação tem papel direto nesse desequilíbrio. Certos alimentos, sobretudo quando consumidos em excesso, estimulam a produção de substâncias inflamatórias no organismo. Mas o que conta, na prática, é o conjunto: o que se come, quanto se come e como isso se combina com outros hábitos de vida.

Alimentos que exigem atenção

Embora nenhum alimento seja "o culpado absoluto", há grupos que merecem atenção redobrada. Isso porque eles estão associados a picos inflamatórios e ao acúmulo de gordura abdominal quando fazem parte de uma rotina alimentar desbalanceada: