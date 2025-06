Beber água ao acordar, em jejum, faz bem para saúde; veja quanto tomar

Outra razão para beber água em jejum é eliminar as toxinas e outros resíduos produzidos durante a noite. Afinal, como adiantamos, o organismo segue trabalhando na hora do sono e, em consequência disso, produz substâncias que precisam ser dispensadas para que se mantenha em equilíbrio.

E tem mais: o consumo de água logo ao acordar ajuda na produção de novas células musculares e sanguíneas, auxilia no equilíbrio do sistema linfático e promove a limpeza do intestino, fazendo com que os nutrientes provenientes da alimentação sejam absorvidos mais facilmente ao longo do dia.

Tomar água em jejum emagrece?

Quando bebemos água antes do café da manhã, isso ajuda a acelerar o metabolismo, tendo como efeito o aumento da queima calórica durante todo o dia e a diminuição do apetite. Então, não seria errado dizer que o hábito ajuda, de forma indireta, na perda de peso. Mas tenha em mente que essa ajuda é muito, muito pequena —quase insignificante segundo alguns especialistas— e para emagrecer não há milagres.

Não adianta beber água em jejum, ao acordar, e depois comer panqueca com Nutella no café da manhã, hambúrguer no almoço e pizza no jantar. Para perder peso com saúde são necessárias várias ações em conjunto, e as principais são a alimentação saudável e prática regular de atividade física.

É preciso criar o hábito

Se você não costuma tomar água assim que acorda, mas deseja introduzir na sua rotina, a dica é começar aos poucos. Isso significa que você deve tomar pequenas quantidades nos primeiros dias e ir aumentando a dose regularmente até que se torne um hábito.