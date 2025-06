Ansioso? A meditação pode ajudar; veja como colocar em prática

Quer testar? Respire (mas com atenção)

Experimente agora mesmo. Enquanto lê este texto, leve a atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. Só esse pequeno gesto já pode acalmar o cérebro e clarear os pensamentos.

Mais do que esvaziar a mente, o objetivo da meditação é perceber o que acontece dentro de você — sensações, emoções, impulsos. Ao reconhecer esses estados, conseguimos lidar melhor com o estresse do dia a dia e até amenizar sintomas de ansiedade, depressão e dores crônicas.

Como meditar

Começar a meditar pode ser desconfortável, especialmente para quem tem uma mente agitada. Mas dá para tornar o processo mais leve com algumas estratégias simples.

Tempo curto já vale: meditação não tem relação com quantidade do tempo, mas sim com a qualidade. Basta começar com 5 minutos, duas vezes ao dia, observando a respiração. Vá aumentando aos poucos, conforme for se sentindo confortável.