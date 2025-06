Pênis de Ozempic? Uso de canetas emagrecedoras faz órgão aumentar?

Usuários de medicamentos à base de semaglutida ou tirzepatida, conhecidos como análogos de GLP-1, como Ozempic e Mounjaro, afirmam ter observado alterações no tamanho do pênis, o que gerou especulações sobre um possível efeito colateral do uso das canetas emagrecedoras.

Especialistas esclarecem que não há comprovação científica de que esses medicamentos aumentem o órgão genital. "Há hipóteses, baseadas em pesquisas com animais, de que [essas canetas] possam até melhorar o fluxo sanguíneo e a função endotelial, o que beneficiaria homens com disfunção erétil de origem vascular. Mas ainda não há consenso sobre isso na prática clínica", diz Ana Flávia Torquato de Araújo, endocrinologista e metabologista do HUWC (Hospital Universitário Walter Cantídio) da UFC (Universidade Federal do Ceará), unidade vinculada à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Essa impressão de aumento no tamanho do pênis se deve ao emagrecimento e à melhora da autoestima. A redução de gordura ao redor do púbis (gordura suprapúbica) faz com que o órgão pareça ser maior. "Quando o tecido adiposo dessa região, acima da base do pênis, acumula gordura em excesso, há redução da parte visível do órgão. Em casos moderados a graves, entre 5 e 7 cm, ou mais, podem desaparecer sob o coxim de gordura suprapúbica", afirma Araújo.