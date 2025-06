Soneca com café: funciona mesmo ou é só mais uma tendência do TikTok?

Quando a coffee nap não é uma boa ideia

Apesar de ser simples, a soneca com café não é indicada para todo mundo. Pessoas com determinadas condições de saúde podem reagir mal à cafeína. "As com insônia, ansiedade, refluxo, hipertensão descontrolada ou alta sensibilidade à cafeína devem evitar", alerta Isolda Prado. Isso porque a substância pode agravar sintomas como agitação, taquicardia e atrapalhar o sono.

O consumo de café ainda pode interferir no equilíbrio hormonal. "A cafeína atrasa a liberação de melatonina, o hormônio que induz o sono, e desregula o cortisol, o hormônio do estresse, prejudicando o descanso e a recuperação do corpo", explica o endocrinologista Renato Zilli, do Hospital Sírio-Libanês (SP).

Em condições como hipotireoidismo ou síndrome de Cushing, a resposta ao café pode ser imprevisível, mascarando sintomas e até causando fadiga após o estímulo inicial.

Zilli também faz um alerta importante sobre o consumo excessivo e frequente: "Altas doses crônicas de cafeína podem aumentar demais o cortisol, piorar o sono, alterar o apetite e causar resistência à insulina."

E tem mais: tomar café em jejum pode causar problemas metabólicos imediatos. Pode levar, por exemplo, à hipoglicemia reativa em algumas pessoas — uma queda rápida no nível de açúcar no sangue que acontece depois de consumir algo, sobretudo quando o estômago está vazio. O resultado? Irritação, dores de cabeça e ainda mais cansaço.