Repete roupa sem lavar? Entenda quais são os riscos de contaminação

Dermatite atópica: inflamação que causa vermelhidão, descamação e feridas na pele;

Urticária: irritação na pele caracterizada por vergões salientes e sensação de ardência;

Pediculose: infestação da cabeça, tronco, região púbica pelo parasita Pediculus humanus;

Candidíase: infecção fúngica, normalmente na pele ou nas membranas mucosas de genitais.

As áreas mais afetadas costumam ser as que têm maior contato com a roupa e transpiram. Portanto, atenção a axilas, região íntima, parte interna das coxas e nádegas. Pessoas que já desenvolveram alergias têm possibilidade de desenvolver outras e se o tecido da roupa for sintético (poliamida, poliéster), pode agravar ainda mais, por causa da fricção com a pele.

Com que frequência lavar roupas?