Quer perder gordura do abdome? Aposte nesses 3 exercícios

O campeão da eficiência atende pela sigla HIIT (treinamento intervalado de alta intensidade).Segundo uma análise da UFG (Universidade Federal de Goiás), publicada no periódico British Journal of Sports Medicine, o HIIT faz você queimar até 93% mais gordura do que treinos contínuos.

"Descobrimos que, no geral, o treino intervalado é mais eficiente, principalmente em relação à economia de tempo", explicou o pesquisador Paulo Gentil.

O estudo ainda revelou que, se o HIIT for do tipo sprint (corridas curtas e explosivas), o praticante elimina 2,59 vezes mais gordura do que em treinos tradicionais.

Mas atenção: o HIIT exige muito do corpo. Antes de embarcar nessa montanha-russa metabólica, passe por um check-up e tenha um profissional de educação física por perto para montar um plano que respeite seus limites.

Imagem: iStock

2. Pular corda vale por treino inteiro