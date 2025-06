'Juntas' congeladas? Entenda por que as articulações doem mais no frio

"Lubrificante" das articulações fica mais espesso. O líquido sinovial — aquele fluído que age como "lubrificante" das articulações — também sofre no inverno. Ele pode ficar mais espesso, o que aumenta a sensação de rigidez, especialmente em quem já tem algum problema articular.

Músculos frios ficam menos flexíveis. Traduzindo: mais chance de lesão se você resolver sair correndo sem aquecer antes.

Quem mais sofre com o frio?

Quem já convive com doenças crônicas, como artrite. Onde há inflamação, há maior sensibilidade. E com a chegada de menos sangue e, consequentemente, menos nutrientes aos músculos e articulações no frio, o metabolismo desacelera, dificultando o combate do processo inflamatório.

Pessoas com histórico de problemas ortopédicos também estão na linha de frente desse incômodo. Mãos, dedos, cotovelos, pés, joelhos costumam gelar e, junto, vem a dor.

Quem já passou por cirurgias como fraturas reparadas, artrodese na coluna ou correção de escoliose geralmente sente ainda mais. Essas áreas têm múltiplas articulações, músculos e tendões sensíveis às variações de temperatura. Ao repararmos uma fratura, um calo ósseo será formado e a membrana que o envolve, chamada de periósteo, será reconstituída. Nessa reconstituição, esta membrana passa a ter mais receptores sensoriais, que são responsáveis pela percepção da dor.