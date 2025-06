10 sinais para reconhecer um mentiroso compulsivo, segundo a psicologia

Mentiras do mitomaníaco não necessariamente têm um propósito claro. Muitas vezes, elas surgem como forma de proteção: para encobrir inseguranças, disfarçar frustrações ou criar uma realidade mais satisfatória do que a vivida. Com o agravamento do transtorno, a mentira se torna um modo automático de funcionamento; o indivíduo já não distingue verdade de invenção com clareza.

Simulações também podem ocorrer. Há casos em que a necessidade de mentir se estende ao ponto de simular sintomas físicos ou psicológicos, como surtos, dores, vômitos ou diarreia. Em situações extremas, a pessoa pode até falsificar exames médicos. Nesses casos, há a sobreposição com um quadro clínico chamado transtorno factício, em que o sujeito finge estar doente para obter atenção, piedade ou outros benefícios.

Sinais de mentiras compulsivas

Mentir com frequência, sobre todo e qualquer assunto, mesmo sem necessidade; Misturar fatos com invenções fantasiosas, envolvendo família, amigos ou conhecidos; Colocar-se como vitorioso ou em posição favorável nas histórias que conta; Exagerar ou dramatizar em excesso; Manter firmeza ao contar suas versões, mesmo que sejam contraditórias; Simular doenças ou sintomas físicos/mentais com frequência; Falsificar documentos ou provas para sustentar suas invenções; Demonstrar necessidade de impressionar ou receber atenção constante; Não reconhecer que mente, mesmo diante de evidências; Não buscar ajuda espontaneamente; o tratamento costuma vir por pressão externa.

Tratamento é desafiador

Adultos raramente procuram ajuda por conta própria. Eles não costumam reconhecer que estão doentes ou causando problemas. Por outro lado, crianças e adolescentes têm mais chances de se tornarem pacientes, principalmente se enfrentam dificuldades recorrentes na escola, em casa ou com autoridades.