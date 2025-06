Cabelo mais saudável: 8 alimentos para turbinar o crescimento dos fios

Cuidar do cabelo é mais do que só escolher o xampu certo, e o que vai para o seu prato tem grande influência na saúde dele. Cada fio é composto por células ricas em queratina, uma proteína que precisa de vitaminas e minerais para se manter firme e forte. É por isso que dá para evitar queda e até acelerar o crescimento com uma alimentação equilibrada.

A seguir, veja os alimentos que merecem espaço no seu cardápio.

Coloque no prato: