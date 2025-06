Remédio contra acne usado por Ana Castela tem restrições; quais os riscos?

A cantora Ana Castela, 21, revelou no último domingo que iniciou o tratamento com Roacutan, nome comercial da isotretinoína. Em suas redes sociais, Ana disse que sofre com a acne há muitos anos, e que o uso do medicamento faz parte de uma nova rotina de cuidados com a saúde e com a pele.

O que é e para que serve o Roacutan?

A isotretinoína é um medicamento derivado sintético da vitamina A. A substância também está presente em alimentos e cosméticos, mas em quantidades bem menores do que a dosagem do remédio. No Brasil, a droga começou a ser estudada na década de 1980. Hoje, além do Roacutan fabricado pela farmacêutica Roche, a substância também tem versões desenvolvidas por outros laboratórios.

O medicamento é muito utilizado para casos de acne severa ou resistente a tratamentos anteriores. O principal mecanismo de ação da droga ocorre na glândula sebácea, por meio da ligação a receptores para retinoides específicos, reduzindo sua atividade, seu tamanho e a quantidade de sebo produzida. Com a atrofia definitiva das glândulas sebáceas da pele, há uma diminuição no ritmo de proliferação celular e descamação.