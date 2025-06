Papel invertido: ele pesquisa câncer e foi diagnosticado com a doença

Ele conversou com profissionais na França e fez consulta virtual com médicos dos EUA para definir o melhor tratamento, que até agora incluiu cirurgia —feita logo no começo para retirada completa do tumor—, quimioterapia e radioterapia.

Vanderson participa dos estudos da terapia CAR-T para o SUS e é coordenador nacional de terapia celular da Oncologia D'Or, da Rede D'Or, onde investiga a técnica para tratar leucemias, linfomas e mieloma múltiplo. Por enquanto, o tratamento não pode ser usado para o tipo de câncer que ele tem.

Ainda assim, teve uma boa perspectiva. "Desde o início, sabia que o prognóstico era bom", afirma.

Médico-paciente

Numa rede social, Vanderson compartilha histórias de seus pacientes, que agora são mescladas com a própria jornada. Um vídeo dele tendo o cabelo raspado pela sobrinha, também hematologista, foi usado para falar sobre seu diagnóstico pela primeira vez. A transparência gerou conexão.