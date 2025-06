Toda demência é Alzheimer? Entenda o quadro e os sintomas

Quais são as outras demências?

Demência vascular. Pode aparecer depois de um AVC que compromete o funcionamento de uma área importante do cérebro, ou então após anos de descuido de doenças como pressão alta e diabetes, que levam a pequenas isquemias que progressivamente afetam o cérebro. Também ocorre perda de memória e é diferenciada do Alzheimer por exames de imagens e por desde o início mostrar reflexos e sensibilidade alterada, o que demora no paciente com Alzheimer. Ainda há uma maior lentificação e dificuldade de atenção.

Demência de corpos de Lewy. O paciente tem tremores, rigidez muscular, lentificação dos movimentos e costuma flutuar entre os sintomas: um dia está ótimo, dois dias depois fica muito mal, depois melhora. Outra coisa que chama atenção para o quadro são alucinações visuais e problemas na memória.

Demência frontotemporal. Afeta os lobos frontais e temporais do cérebro, que têm entre as funções a regulação do humor e comportamento. A pessoa pode adquirir apatia e ficar sem fazer nada, ou pode ficar completamente enérgica e desinibida. A família costuma notar com facilidade. No início, memória e orientação parecem nem ser afetadas.

Demência na doença de Parkinson. A demência de corpos de Lewy e da doença de Parkinson são difíceis de diferenciar. Em Lewy, a proteína tóxica começa a se depositar no córtex, por isso o início é demência. No Parkinson, a substância se deposita nas áreas responsáveis pelo movimento. Pode demorar cerca de dois anos para aparecer após o diagnóstico de Parkinson.

*Com informações de reportagem publicada em 04/02/2019