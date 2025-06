O que acontece no seu corpo quando você toma água com gengibre

Muitas mulheres sofrem todos os meses com as cólicas durante a menstruação. O gengibre, graças a suas propriedades anti-inflamatórias, ajuda a diminuir as dores, comprovou um estudo divulgado no Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores avaliaram mulheres que ingeriram 1 g de gengibre durante três dias do período menstrual. Foi comprovado que o alimento alivia a dor de forma tão eficiente quanto medicamentos.

5. Melhora a digestão

Imagem: iStock

Consumir gengibre ajuda o pâncreas a funcionar melhor e gerar mais enzimas que vão favorecer a absorção de nutrientes, facilitando a digestão. Além disso, também previne ou "neutraliza" as úlceras gástricas, funcionando como protetor do estômago.

Uma pesquisa divulgada no European Journal of Gastroenterology & Hepatology mostrou que pessoas saudáveis que consumiram 1 g de gengibre em pó antes de uma refeição aceleraram em 50% o esvaziamento do estômago.