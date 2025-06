Muito ansioso? 5 formas para se manter em equilíbrio em momentos de tensão

4. Desconecte-se

Em seus momentos de folga, não abra mão do lazer, do descanso, do dedicar-se a não fazer nada, de fazer pequenas programações em família ou a sós, do autocuidado. Nesses momentos, busque estar em contato consigo mesmo e com as pessoas em seu entorno, deixe de lado as redes sociais, o telefone e outros elementos que podem ser fonte de hiperestimulação e tensão emocional.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

5. Ouça música clássica

Você pode não gostar, mas ouvir música clássica constantemente eleva a atividade cerebral que envolve as sensações de prazer e recompensa. Reduzir a dor e a ansiedade, baixar a pressão arterial, combater a insônia, aumentar e despertar emoções, ajudar no desenvolvimento do cérebro das crianças e dos bebês, e atenuar a tensão são alguns dos motivos para ouvir esse tipo de música.

O que não fazer quando a ansiedade vier

Embora o álcool, por exemplo, possa até relaxar em um primeiro momento, se consumido em excesso, pode agravar o quadro de ansiedade.