Menopausa: 'Sintomas começam antes de menstruação parar', diz médica

A especialista destacou que, ao contrário do que muitos imaginam, climatério e menopausa não são sinônimos. A menopausa é um marco: o fim da menstruação.

Já o climatério é o processo que antecede esse momento, com uma série de alterações hormonais que mexem com o corpo e a mente da mulher. E é justamente por isso que os sinais, muitas vezes, passam despercebidos.

A atriz Lavinia Vlasak, 49, está no climatério. "Estou há seis meses sem menstruar", contou ela, que também participou do programa. Insônia e irritabilidade são alguns dos sintomas citados pela atriz nessa fase, mas ela afirma que, anos antes, já tinha experimentado outros sinais.

"Logo depois que a Estela [filha de 13 anos] nasceu, eu já senti isso, comecei a ter muita insônia, calores enormes, pegava o ar condicionado no meio da noite e jogava, achando que não estava funcionando. Mas eu pensava 'não estou tendo fogacho, porque não estou molhando lençol de tanto suar'", contou a atriz.

De acordo com Magier, nem todas as mulheres no climatério ou menopausa vão ter fogacho, também conhecido como onda de calor: "Às vezes, as mulheres ficam esperando ter aquele cardápio completo dos 75 sintomas possíveis, mas as mulheres são diferentes, os tempos são diferentes".